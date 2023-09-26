Yeni 515 beygirlik Porsche Cayenne'in fiyatı açıklandı!
Porsche, Cayenne S ve Cayenne Turbo arasında yer alan yeni hibrit versiyonunu tanıttı. 2023 yılına özel Cayenne S E-Hybrid, artan güce ve yeni bir tasarıma kavuştu.
Porsche'nin yeni hibrit Cayenne modelinin en az 515 bg güç ve 750 Nm torka sahip olacağı açıklandı. 3.0 litrelik turbo V6'ya sahip model, tek bir elektromotor ile eşleştiriliyor. Sadece içten yanmalı motorun 350 bg güç üretebildiği de açıklananlar arasında bulunuyor.
Bu rakam çift turbolu 4.0 litrelik V8'e sahip Cayenne S'ten daha yüksek. Bu bilgiler ışığında hibrit versiyon, "S" takılı kardeşinden daha hızlı olacak. 0-100 km/sa hızlanması Caynne S gibi 4.6 saniye süren hibrit Cayenne, 400 metreyi ise 13 saniyede geçiyor.
Yeni model, hibrit Cayenne ailesinin de ortasında konumlanacak. Cayenne E-Hybrid'den güçlü olacak S E-Hybrid, 730 bg gücündeki Turbo E-Hybrid'in ise altına bulunacak. Bu modelde yer alan batarya da 25.9 kWh'lik bir hacme sahip. Tamamen elektrikli sürüş üzerine menzil verisi ise açıklanmadı.
Yeni Cayenne S E-Hybrid fiyatı
Yeni Cayenne S E-Hybrid, Almanya'da yaklaşık 93.000 Euro bedelle satışa sunulması bekleniyor.
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