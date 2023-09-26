Yeni 515 beygirlik Porsche Cayenne'in fiyatı açıklandı!

Porsche'nin yeni hibrit Cayenne modelinin en az 515 bg güç ve 750 Nm torka sahip olacağı açıklandı. 3.0 litrelik turbo V6'ya sahip model, tek bir elektromotor ile eşleştiriliyor. Sadece içten yanmalı motorun 350 bg güç üretebildiği de açıklananlar arasında bulunuyor.