Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler gündemde. Tüm çalışanları kapsayacak sistemde emekli maaşlarını destekleyici ek ödemeler planlanıyor. Yeni modelin 2025’te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 10:05
Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Emekli maaşlarında beklenen artış yapılmazken, iktidar emeklilik sistemini düzenlemek için alternatif yollar arıyor. 

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Uzun süredir gündemde olan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

TÜM ÇALIŞANLARDAN KESİNTİ YAPILACAK

Mevcut 'Bireysel Emeklilik Sigortası' (BES) sisteminde birçok çalışan, 'otomatik katılım' kapsamında emeklilik sistemine dahil edilerek maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılıyor. 

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Ancak zorunlu olmaması nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan çalışanlar sistemden ayrılabiliyor.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

2025 itibarıyla hayata geçirilecek TES, BES ile benzerlik taşısa da sistemden çıkış mümkün olmayacak. 

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

İşçi, memur ve esnaf dahil tüm çalışanlar ile işverenlerin katılımı zorunlu tutulacak ve maaşlardan en az yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

İKİNCİ EMEKLİ MAAŞI SAĞLANACAK

Yeni sistem, mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminden bağımsız olacak. 

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Emekliler, SGK'dan maaşlarını almaya devam ederken, TES kapsamında biriktirdikleri ek ödemelerle gelirlerini artırabilecek.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Mevcut BES uygulamasında çalışanların maaşlarından her ay belirli bir oran kesinti yapılarak primler biriktiriliyor.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Ancak sistem gönüllü katılıma dayanıyor ve isteyen çalışan ayrılabiliyor. TES ise zorunlu olacak ve belirli süre sonunda emeklilik hakkı tanıyacak.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL OLACAK?

Yeni TES modelinde çalışan, brüt maaşının en az yüzde 3'ünü sisteme aktarırken, işveren de aynı oranda katkıda bulunacak.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Devlet ise yatırılan primin yüzde 30’u kadar ek katkı sağlayacak.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Sisteme göre, emeklilik için en az 10 yıl prim ödenmesi ve 56 yaş şartının sağlanması gerekecek.

Yeni zorunlu sistem yolda: Her çalışanın maaşından kesinti yapılacak!

Orta Vadeli Program kapsamında yer alan bu yeni sistemin 2025 yılında resmen başlaması planlanıyor.

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