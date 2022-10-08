Yurttaş güne böyle uyandı... Akaryakıtta zam yağmuru!

NTV'nin aktardığına göre, motorin grubunda salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Motorine dün gece 1 lira 53 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 39 kuruş, üç gün önce 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

Böylece motorine bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zam gelmiş olacak.