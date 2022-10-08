Yurttaş güne böyle uyandı... Akaryakıtta zam yağmuru!

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:46
<p>Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor.</p> <p>Dolar/TL'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar geldi.</p>

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor.

Dolar/TL'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar geldi.

<p>NTV'nin aktardığına göre, motorin grubunda salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.</p> <p>Motorine dün gece 1 lira 53 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 39 kuruş, üç gün önce 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.</p> <p>Böylece motorine bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zam gelmiş olacak.</p>

NTV'nin aktardığına göre, motorin grubunda salı gününden geçerli olmak üzere 1,39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Motorine dün gece 1 lira 53 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 39 kuruş, üç gün önce 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

Böylece motorine bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zam gelmiş olacak.

<p>Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.</p> <p>Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.</p>

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

<p>Benzine ise geçen günlerde 74 kuruş zam gelmişti.</p>

Benzine ise geçen günlerde 74 kuruş zam gelmişti.

<p>Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.</p>

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

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