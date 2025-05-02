İmamoğlu'na yönelik operasyonların kaybı sürüyor: Merkez Bankası rezervleri 7 haftadır eriyor!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:48

Güncelleme: 02.05.2025 - 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonların ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervleri 25 Nisan haftasında da gerilemeye devam etti. TCMB verilerine göre net rezervler bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 619 milyon dolar azalarak 35 milyar 12 milyon dolara indi.

RESMİ REZERVLER 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Resmi rezerv varlıkları yüzde 3,8 oranında azalarak 141,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu, 17 Mayıs 2024 haftasından bu yana kaydedilen en düşük düzey oldu. Döviz varlıkları yüzde 8,9 düşüşle 51,6 milyar dolara, altın rezervleri yüzde 0,5 düşüşle 81,8 milyar dolara indi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1 artarak 7,7 milyar dolara ulaştı.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SWAP VERİLERİ

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 1,9 artışla 114,5 milyar dolar oldu. Önceden belirlenmiş yükümlülükler yüzde 3,4 artarak 59,3 milyar dolara, şarta bağlı yükümlülükler ise yüzde 0,4 yükselerek 55,3 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülüğü ise 19,8 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.



