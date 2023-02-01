Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 06:55

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 06:55

Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama markası Garenta, 2022 yılına ait verilerini açıkladı. 37 ilde 80 bayi ile hizmet veren Garenta’nın 2022 yılı kiralama gün sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 artış gösterdi.

Otomotiv sektörü için 2022 yılının belirsizliklerin hâkim olduğu bir yıl olarak görülmesine rağmen aynı zamanda hem araç satın alma hem de kısa dönem araç kiralama alanında talebin yüksek olduğu bir yıl olduğunu belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, “Kısa dönem araç kiralama pazarının büyüklüğünün 7 milyon gün üzeri olduğu kabul ediliyor. Bu ortalamaya göre değerlendirdiğimizde 2022 yılı kiralama gün sayımızdaki yüzde 46 yükseliş, pazar payımızda da belirgin bir artış sağladı” dedi.

'TALEP EKONOMİ SINIFI ARAÇLARA KAYDI'

2022’de araç tedariğindeki sorunların devam ettiğini söyleyen Savcı şöyle konuştu:

“Araç bulunurluğunun kısıtlı olmasına rağmen 25 marka ve 100’den fazla model ile yıl boyu gelen tüm talepleri karşıladık.

Yüzde 60’ı 0 ve 1 yaş arasındaki araçlardan oluşan filomuzla müşterilerimize Garenta kalitesiyle hizmet verdik.

Alım gücüne paralel olarak talep ekonomi sınıfı araçlara kaydı ancak her türlü ihtiyaca yönelik araç gruplarını yıl boyu araç parkımızda bulundurduk.

2022 yılında en çok otomatik şanzımana sahip ekonomi sınıfı araçlar talep gördü.

Bu araçlar diğer araçlara göre yüzde 16 oranında daha fazla tercih edildi.”

KİRALAMADA TURİST ORANI

Turist sayısındaki artışın araç kiralamaya da yansıdığını belirten Savcı, ‘Sezonsal olarak değişmekle beraber yabancı müşterilerin kiralama oranlarında özellikle yaz aylarında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Buradaki yıllık talebin ortalama yarısı kadarı haziran-eylül ayları arasında gerçekleşiyor. Havaalanı ofislerimize baktığımızda yabancı müşterilerin kiralama gün sayısındaki oranı yüzde 40’ı buluyor'' ifadelerini kullandı.