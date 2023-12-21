Gayrimenkul uzmanı uyardı! Yatırımcılar elinizi çabuk tutun

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:53

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:55

Kış aylarının gelmesiyle fiyatların taban olduğu sayfiye yerleşimlerinde bulunan gayrimenkullere yönelen yatırımcı yaz aylarına kazançlı girmek istiyor.

İstanbul depreminin gündeme gelmesiyle birlikte tatil bölgelerinde ki gayrimenkullere ilgi arttı.

Hareketliliği okulların ara tatilinde ve seçimin arkasından artması bekleniyor. Bölgenin Uzman Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, yaşanan süreci değerlendirdi.

"BEKLE GÖR DÜŞÜNCESİNDEN ÇIKAN YATIRIMCI PROJELERİ YAKINDAN İNCELİYOR"

Tatil bölgelerinde gayrimenkullerin tabana yakın fiyattan alıcı bulduğuna dikkat çeken Duman, “Kış aylarını gelmesini fırsat bilen yatırımcılar deniz kenarlarına yöneldi. Fiyatların sayfiye yerleşimlerinde bulunan konutlarının fiyatlarının geri gelmeyeceğini aksine yakın zamanlarda yükseleceğini bilen yatırımcılar artık ‘bekle gör’ fikri ile hareket etmiyor. Kış aylarında denize sıfır projelerden almak için tatil bölgelerinin yolunu tutan yatırımcılar yaz aylarına karlı girmenin peşinde. Bunun için aslında firmalar gerekli esnekliği de sağlıyor. Uygun ödeme seçenekleri ile yatırımcılara kolaylık sağlanıyor. Fiyatların yeni yıl ile birlikte artacağını düşünüyoruz. Bilinçli yatırımcı da bunu bilerek aslında alırken kazanma modelini uyguluyor. Kış aylarında sayfiye yerleşimlerinden alınan gayrimenkul fiyatları yaz aylarında tavan yapacak. Özellikle hafta sonu bu hareketlilik başladı. Asıl hareketlenmeyi okulların ara tatilinde ve seçimin hemen sonrasında bekliyoruz” dedi.

"DEPREMİN KENDİSİNİ HATIRLATMASI DENİZ KENARINA İLGİYİ ARTTIRDI"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da hissedilen deprem sonrası da deniz kenarlarına gayrimenkul bakmaya gelen çok sayıda vatandaşın olduğuna dikkat çeken Duman, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımız depremin o soğuk yüzünü unutmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde hissedilen deprem sonrasında özellikle İstanbul’dan tatil bölgelerine hafta sonu gelenlerin sayısı arttı. Vatandaşlarımız buralara yatırım yaparak yerleşme isteğine girdi. Bugünlerde sayfiye yerleşimlerinde ki gayrimenkul satışlarında bir artış ve hareketlilik var. Bu beklediğimiz ve istediğimiz durumda değil. Ancak seçimin hemen ardından gayrimenkul sektörünün yeniden tavan yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"FİRMALAR UYGUN ÖDEME PLANI SUNUYOR"

Duman, firmaların kolaylık sağlayarak yatırımcının önünü açtığını söyledi. Konuşmasının devamında ise Şule Duman, şu ifadelere yer verdi:

“Deniz kenarında yapılan konutların satışları için firmalarda ellerini taşın altına koymuş durumda. Bankalardan kredi kullanmak istemeyen vatandaşlara yönelik özel ödeme planları sunuluyor. Bu yatırımcı vatandaşların da memnun kaldığı bir durum. Mantıklı yatırım daha çok kar elde edecekleri duruma geliyor.”