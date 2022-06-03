Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: Nebati'nin analizlerini gördükçe siyasi bir iddiasının olabileceğine inanmıyorum; bu akşam görevden de alınabilir

03 Haziran 2022 Cuma, 23:08

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' programına konuk oldu

Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati için, "Nureddin Nebati'nin akla hayale sığmayacak analizlerini gördükçe siyasi bir iddiasının olabileceğine inanmıyorum. O yüzden bu akşam görevden de alınabilir. Yarın sabah o da diğerlerinin yaptığı gibi hatta daha büyük bir içtihatla 'zat-ı devletlerinin verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum kendisine affımın kabulü...' diye bir açıklama yapar" değerlendirmesini yaptı.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Nureddin Nebati'nin akla hayale sığmayacak analizlerini gördükçe siyasi bir iddiasının olabileceğine inanmıyorum. O yüzden bu akşam görevden de alınabilir. Yarın sabah o da diğerlerinin yaptığı gibi hatta daha büyük bir içtihatla "zat-ı devletlerinin verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum kendisine affımın kabulü..." diye bir açıklama yapar. Sayın Nebati'den bekleyeceğim siyaset benim bu. Mesele çok önemli. Bu 40 milyar dolarlık satış burada yatırım yapmış olan yabancının yurt dışına çıkarken istediği bir para değil artık. 5 ayda satılmış 40 milyar dolar ithalatın finansmanı için. Yani cari açık finansmanı için verilir. Artık biz sona yaklaşıyoruz. Bu sefer gelen fırtına çok daha büyük bir fırtına. Lütfen bu meseleyi herkes öyle anlasın. 5 aydır Türkiye cari açığı finanse etmek için Merkez Bankası eliyle döviz satıyor. Çünkü bunların aklı sıra "çok iyi olacak cari açığı kapatacağız dedikleri modele rağmen ilk 5 ay TC devleti 43, 2 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.

"YURTDIŞINDA KAHKAHAYI BASIYORLARDIR"

Nebati'nin devlet adamı ve iktisatçı olarak ciddiye alınacak birisi olmadığını belirten Özcan sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı yöneten bir insan çıkıp da 'Para dibi buldu daha ne kadar düşecek ki' gibi bir analiz yapıyorsa bir iktisatçı alıp karşısına ciddi ciddi dinlemez. Bir insan matematikle, rakamlarla anlatamadığı şey için 'Gözlerime bakar mısınız?' diyorsa, o insan bir iktisarçı tarafından ciddiye alınmaz. Gidip yurtdışında toplantılar falan yaptığını söylüyor ya, inanın ben o toplantılara defalarca katılmış birisi olarak söylüyorum, çıktığı anda içeride insanlar kahkahayı basıyordur. Bunu da üzülerek söylüyorum, kahkahayı basıyordur oradaki analistler iktisatçılar. Nurettin Nebati'nin bugün yaptığı açıklama için, bugün yaptığı açıklama için yanında böyle aklı başında, en azından rakamları okumayı bilen birisinin şunu söylemesi lazım, 'Sayın bakan enflasyonun hızı düştü dediğiniz gün son 24 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı, acaba biraz sakin mi olsanız?' Ya insan biraz utanır be!

BERAT ALBAYRAK CEPHESİ NEBATİ'Yİ ÜSTÜ KAPALI ELEŞTİRMİŞTİ

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesi, Berat Albayrak'ın yerine getirilen Nureddin Nebati’nin ekonomi yönetimini üstü kapalı biçimde eleştirmeye başlamıştı.

Gazetede hem Salih Tuna hem de Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun kaleme aldığı köşe yazılarında ekonomideki kötü göstergelere dikkat çekilmişti.

Salih Tuna, “Berat Albayrak bunun için mi hedef seçildi?” başlıklı yazısında Berat Albayrak dönemindeki ekonomik verilerle bugünü kıyaslamıştı.

"BÜROKRAT DA İŞ İNSANI DA SİYASETÇİ DE KAYBEDECEK"

Okan Müderrisoğlu da yazısında ekonomiye dair mesajlar vermişti.

“Vatandaşın günlük hayatına olumsuz tesir eden mutfak, enerji ve ulaşım faturasında kalıcı rahatlama sağlanması da elzemdir. Şimdiye kadar alınan tedbirler gereklidir ama yetmemektedir” diyen Okan Müderrisoğlu, “Zira yaz ayları ile birlikte bu üç kalemde gözlenecek mevsimsel iyileşmenin sonbahar ve kış aylarında da istikrarlı seyri, sandığın kaderinin tayin edileceği günler için belirleyici olacaktır. Farklı bakanlıkların konu bazında sergilediği çabanın, ortak ve gözle görülür neticelerinin alınması, bürokratik şovenizmin bir kenara bırakılması, "O iş filanca bakanlığı ilgilendiriyor" türü teknokrat manevralardan uzak durulması mühimdir. Neticede, bahse konu işler vatandaş açısından "hayat memat meselesidir" ifadelerini kullanmıştı.