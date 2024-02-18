Genç işsizlikte zirve! Yeni mezunlar iş bulamıyor

Türkiye'de genç işsizlik oranı OECD, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ortalamasını geçti. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, üniversite mezunlarının önemli bir kısmı bir yıldan fazla iş arıyor. Bazı bölümlerde ise 1 yıldan uzun süre iş arayanların oranı yüzde 40’a ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:03
Genç işsizlikte zirve! Yeni mezunlar iş bulamıyor
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Aralık 2023 genç işsizlik oranlarını açıkladı. 

Türkiye’de genç işsizliği yine hem OECD hem Avrupa Birliği hem de Euro bölgesinin ortalamasının üstünde yer aldı.

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Yüzde 10,6 olan OECD ortalamasının aksine Türkiye’de genç işsizliği yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. 

1 YILDAN UZUN SÜRE İŞ ARIYORLAR

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı verileri ise gençlerin iş bulmada ne kadar sıkıntı yaşadığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin verilerine göre üniversite mezunlarının önemli bir kısmı bir yıldan fazla iş arıyor. Bazı bölümlerde 1 yıldan uzun süre iş arayanların oranı yüzde 40’ı dahi buluyor.

Tıp mezunlarının bile yüzde 30’u bir yıl içinde iş bulamıyor. Bu alanda en yüksek oran ise öğretmenlik bölümlerinin mezunlarında. Birçok öğretmenlik bölümünden mezun olan 10 kişiden 4’ü 1 yıldan uzun süre iş arıyor.

Resmi verilere göre bazı bölümlerde 1 yıldan uzun süredir iş arayanların oranları şöyle: 

Maliye: %40,4 

Matematik: %30 

Orman mühendisliği: %38,2 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik: %35,6 

Sınıf öğretmenliği: %32,1 

Sosyal bilgiler öğretmenliği: %42,9 

Su ürünleri: %38 

Tıp: %30 

Türk Dili ve Edebiyatı: %38,8 

Türkçe öğretmenliği: %42,5 

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği: %34,6 

Biyoloji: %34,4 

Coğrafya: %41 

Fen bilgisi öğretmenliği: %38,1 

Hukuk: Yüzde 21,9 

İstatistik: Yüzde 33,6 


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