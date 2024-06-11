GençBizzTech Türkiye finali gerçekleşti

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:40

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:40

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (GBEV), fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine imkân tanımak; yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nde final heyecanı yaşandı.

352 GİRİŞİM TAKIMI YARIŞTI

Fen liselerindeki öğrencilere odaklanan GençBizzTech programında 28 ildeki 49 fen lisesinden 352 girişim takımı 4 haftalık bir eğitim maratonuna katıldı. Bu süreçte öğrencilerle yapay zeka teknolojileri ile içerik oluşturma, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme eğitimlerinin yanı sıra bilim ve teknoloji temelli iş fikri geliştirme yöntemleri, finansal okuryazarlık ve girişimcilik alanlarında çevrim içi eğitimler paylaşıldı. Eğitimlerin ardından Türkiye genelinde 352 takım arasında girişimleriyle öne çıkan 5 takım finalist olmaya hak kazandı.

GENÇ GİRİŞIMLERIN ODAĞINDA İNSAN VAR

Gençlerin geliştirdiği projelerde deprem ve özel eğitim alan öğrencilere yönelik girişimler dikkat çekti.

• Adıyaman’dan katılan Atechna takımı, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla, yapay zekâ ile güçlendirilmiş ve özelleştirilmiş eğitim materyalleri sunan bir mobil uygulama geliştirdi.

• Antalya’dan Çizgi Tasarım takımı, engelli bireylerin iş yeri ve toplu yaşam alanlarında daha iyi hizmet almasını sağlamak üzere görüntüleri metne ve metinleri ses dönüştüren; Türk İşaret Dili Sözlüğü uzantısıyla işaret dili hareketlerine çeviri yapan bir yazılım oluşturdu.

• Tokat’tan Genç Beyinler takımı, tatil planlama sürecini dönüştüren yenilikçi bir platform oluşturdu. Yapay zekâ destekli algoritmalarla kişiselleştirilmiş tatil önerileri sunmak ve çeşitli etkinliklerle tatil deneyimini zenginleştirmek amaçlanıyor.

• Balıkesir’den Edutech, geliştirdiği çizim robotuyla özel eğitim öğrencilerinin derslerde daha etkili öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor. Mobil uygulama ve robotik aracın birlikte kullanılmasıyla öğrenme deneyiminin artırılması amaçlanıyor.

• Balıkesir’den Simuzel takımı, uygun maliyetle herkesin 15 dakikada katılabileceği etkili deprem eğitimleri sunmayı amaçlıyor. 25 metrekarelik simülasyon odalarının, deprem simülasyon cihazlarıyla donatılmasıyla 4 aşamalı eğitimler verilebiliyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen GençBizzTech Programı Türkiye Finali’nde 352 takım arasından 5 takım finale kaldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda En İyi Proje olarak seçilen Edutech, teknoloji alanında özel olarak tasarlanmış deneyim ve eğitim odaklı programa katılım ödülü kazandı. GençBizzTech Program finaline kalan tüm takımlar da bir yıl süresince çevrimiçi teknoloji eğitimlerine erişim hakkı kazandı.