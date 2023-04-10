Gıdada ihracat ve ithalat rekoru

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 04:55

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin tarım ihracatı, Ocak-Mart 2023’te yüzde 4.5 artışla 8 milyar 626 milyon dolar oldu. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına ulaşıldı.

Ayrıca tarım ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 14 oldu. Öte yandan ithalat da benzer şekilde artışını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre tarım ve orman sektörü ihracat ilk üç ayda yüzde 14 artarak 3 milyar 809 milyon dolara çıktı.

Son günlerde soğan ve domates başta olmak üzere birçok tarım ürününde birbiri ardına yüksek fiyatlar gündem oluyor. Yurttaş bu ürünlere ulaşamayacak seviyeye gelirken yurtdışına satış son hızla devam ediyor.

(Hüseyin Demirtaş)



"HER ŞEY PLANLI OLMALI"

İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, ihracata karşın artan ithalat ve iç piyasa fiyatlarına dikkat çekti.

Demirtaş, “Fiyat artınca ihracat durdurulup ithalat yapılıyor. Fiyat azalınca ucuz fiyattan ihracat yapılıyor. Cezayı ya üretici ya tüketici çekiyor. Üretimden ithalata her şey planlı programlı yapılmalı. Yıl içinde birbiri ardına adımlarla kafa karışıklığı ve üreticide güvensizlik yaratılmamalı” dedi.