Gıdaya sözleşme yetişmiyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:24

Gıda enflasyonunda artış sürerken yemek firmaları sözleşme yetiştiremez durumda. Bilkent Holding iştiraki Tepe Kurumsal Çözümler Grup Başkanı Levent Güler, düzenlediği basın toplantısında catering sektöründe gıda enflasyonunun büyük sorun olduğunu söyledi. Üçer aylık sözleşme yaparak çözüm bulmaya çalıştıklarını belirten Levent, “Buna rağmen ara dönemlerde müşteriden zam istiyoruz. Gıdada artış sürüyor, 2024’te de yüzde 70’lik bir gıda enflasyonu bekliyoruz” dedi.

Yaşadıkları bir diğer sorunun ise istihdamda yaşandığını kaydeden Güler, “30 bin çalışanımız var. Ekonominin bugün en çok mavi yaka iş gücüne ihtiyacı var. Bu toprakların çocukları bu işleri yapmıyor. Böyle giderse 3-4 yıla Türk kimlikli göçmen işçilere mecbur kalacağız” dedi. Asgari ücret beklentisinin 17 bin TL olduğunu söyleyen Güler, bölgesel veya saatlik asgari ücreti de konuşmak gerektiğini söyledi.

Yabancının sermaye gücü Güvenlik, temizlik catering gibi sektörlerde hizmet veren şirketin pazarda güçlü kalabilen tek yerli şirket olduğunu hatırlatan Güler, “Yabancı şirketler ucuz kredi ve özsermaye gücü ile sektörde öne çıkıyor. Keşke devlet yabancı yatırımcılara alanlar belirlese ‘bu alanda yatırıma ihtiyaç yok, ülkemize teknolojik yatırım yapın’ dese” diye konuştu.

2023 yılında cirolarını ikiye katlayarak 10 milyar liraya çıkardıklarını söyleyen Güler, 2024’te 5 bin kişilik ek istihdam yaratarak ciroyu 17 milyar TL’ye ulaştırmayı hedeflediklerini” belirtti.