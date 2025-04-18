Goldman Sachs'tan Merkez Bankası kararı sonrası dikkat çeken faiz tahmini!
Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın son faiz kararını değerlendirdi ve para politikasına ilişkin yeni beklentilerini paylaştı.
Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırım kararının ardından yayımladığı değerlendirme notunda, ekonomide yeni şokların yaşanmaması halinde faiz indirimlerinin temmuz ayından itibaren başlayabileceğini belirtti.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ
Kurum, Türkiye için yıl sonu politika faizi tahminini ise yüzde 28,5’ten yüzde 33 seviyesine yükseltti.
TCMB FAİZ ORANLARINI ARTIRDI
TCMB, nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puanlık artışla yüzde 46’ya çıkardı.
Ayrıca, gecelik borç verme faizi 300 baz puan artarak yüzde 49’a, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.
Karar metninde, enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde para politikasında ilave sıkılaşmaya gidilebileceği vurgulandı.
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