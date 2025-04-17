Merkez Bankası faizi yükseltti! Türkiye o listede zirveye koşuyor: İşte en çok faiz veren ülkeler...
Merkez Bankası politika faiz oranını 3.5 puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Peki Türkiye uygulanan faiz oranı ile dünyada en çok faizin verildiği kaçıncı ülke oldu? Dünyada en çok faiz veren ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan yükselişle yüzde 46'ya yükseltti. Gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 46’dan yüzde 49'a çıkarılırken politika faizinin AKP'nin iktadara geldiği 2002 Kasım ile aynı seviyede olması dikkat çekti.
Bu karar ile Türkiye'nin dünyada en çok faiz veren kaçıncı ülke olduğu merak edildi. Peki dünyada en çok faiz veren ülkeler hangileri? Türkiye en çok faiz veren kaçıncı ülke?
İşte dünyada başlıca merkez bankalarının uyguladığı faiz oranları:
- İsviçre: Yüzde 0.25
- Japonya: Yüzde 0.5
- Küba: Yüzde 2.25
- Bulgaristan: Yüzde 2.39
- Euro Bölgesi: Yüzde 2.4
- Arnavutluk: Yüzde 2.75
- Güney Kore: Yüzde 2.75
- Kanada: Yüzde 2.75
- Libya: Yüzde 3
- Cezayir: Yüzde 3
- Çin: Yüzde 3.1
- Avustralya: Yüzde 4.1
- İngiltere: Yüzde 4.5
- ABD: Yüzde 4.5
- Irak: Yüzde 5.5
- Hindistan: Yüzde 6
- Güney Afrika: Yüzde 7.5
- Meksika: Yüzde 9
- Uruguay: Yüzde 9.25
- Kolombiya: Yüzde 9.5
- Beyaz Rusya: Yüzde 9.5
- Surinam: Yüzde 10
- Pakistan: Yüzde 12
- Brezilya: Yüzde 14.25
- Ukrayna: Yüzde 15.5
- Haiti: Yüzde 17
- Lübnan: Yüzde 20
- Rusya: Yüzde 21
- İran: Yüzde 23
- Kongo: Yüzde 25
- Malavi: Yüzde 26
- Mısır: Yüzde 27.5
- Nijerya: Yüzde 27.5
- Gana: Yüzde 28
- Arjantin: Yüzde 29
- Zimbabve: Yüzde 35
- Türkiye yüzde 46 olarak uyguladığı faiz oranı ile ikinci sırada yer aldı.
- Venezuela: Yüzde 59.39
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