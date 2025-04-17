Merkez Bankası faizi yükseltti! Türkiye o listede zirveye koşuyor: İşte en çok faiz veren ülkeler...

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:22

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan yükselişle yüzde 46'ya yükseltti. Gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 46’dan yüzde 49'a çıkarılırken politika faizinin AKP'nin iktadara geldiği 2002 Kasım ile aynı seviyede olması dikkat çekti.

Bu karar ile Türkiye'nin dünyada en çok faiz veren kaçıncı ülke olduğu merak edildi. Peki dünyada en çok faiz veren ülkeler hangileri? Türkiye en çok faiz veren kaçıncı ülke?

İşte dünyada başlıca merkez bankalarının uyguladığı faiz oranları: