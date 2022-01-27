Son dakika | Altın fiyatlarında sert düşüş (27 Ocak 2022 Perşembe)

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:27

Altın Fed'in beklenenden daha şahin bir duruş sergilemesiyle sert bir düşüş kaydetti.

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yeni haftaya dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, sonrasında küresel altın fiyatlarında yaşanan yükselişle salı günü 805 TL’ye kadar yükselmişti. Gram altın, Fed sonrasında dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 788 TL civarında bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 290 TL'den alıcı bulurken, bin 309 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 579 TL'den alınırken, 2 bin 618 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 159 TL'den alınırken, 5 bin 216 TL'den satılmaya başladı.