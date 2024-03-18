Goldman'dan BOJ tahmini

Goldman Sachs, BOJ'un 2007'den bu yana ilk kez faiz artırmasını bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:46
Goldman'dan BOJ tahmini
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Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki Mart toplantısında 17 yıl aradan sonra ilk kez faiz oranlarını artırmasını bekliyor.

Bankanın kıdemli Japon ekonomisti Tomohiro Ota, yıllık ücret görüşmelerinde beklenenden güçlü maaş artışlarına ve ardından Japonya'da BOJ'un Salı günü sona eren Mart toplantısında negatif faiz oranlarından çıkışa ilişkin haberlere değindi.

Ota Pazartesi günkü notunda "BOJ şu ana kadar haberi yalanlayan herhangi bir sinyal göndermedi. Bu gelişmeler, BOJ'un muhtemelen politika değişikliği için daha fazla veriye ihtiyaç duymadığını veya Nisan ayındaki üç aylık Ekonomik Görünüm raporuyla politika değişikliğini gerekçelendirmek için beklemeyeceğini gösteriyor" dedi.


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