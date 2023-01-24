Morgan'dan ABD hisseleri uyarısı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 07:00

Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson'a göre, ABD hisse senetlerine yönelik artan duyarlılık, zayıflayan ekonomik veriler ve kazançlarla çelişiyor.

Wilson, ileriye dönük göstergelerin düşmesinin kârlarda durgunluğa dönüşeceği ve sonunda ABD piyasalarını negatif etkileyeceği konusunda uyardı. Daha az şahin bir Fed’in, Çin'in yeniden açılmasının ve daha zayıf bir doların şimdiden fiyatlandığını söyleyen Wilson bunun piyasalardaki son iyimserlik olduğunu belirtti.

Wilson "Soru şu ki, hisse senedi endeksleri önde gelen verilerdeki mevcut zayıflığı ve somut verilerdeki nihai zayıflığı ne zaman fiyatlayacak? diye yazdı.

Wilson'ın görüşü, S&P 500 endeksinin geçen yılki ayı piyasasının ardından girdiği toparlanma sürecinde yani Ekim ortasından bu yana yaklaşık yüzde 11 artmasının ardından bir uyarı işareti görevi görüyor.

Şirketlerin kârları JPMorgan Stratejisti Mislav Matejka’nın da endişe kaynağı. Matejka, marjların ABD ve Avrupa'da rekor seviyelere yakın olması nedeniyle bu yıl ortamın oldukça zorlayıcı olacağını belirtti.

Matejka notunda, "Şirketler 2022'nin dördüncü çeyreği için hayal kırıklığına uğratmasa bile hisse başına kârların bu yılın ilk yarısında yükseleceğine inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.