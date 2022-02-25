Benzin ve motorinde dev zam beklentisi: Sektör kaynakları açıkladı

Akaryakıt ürünlerine dev zam bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin ve motorine gelecek zam en az 1.50 TL olacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 09:45
Benzin ve motorinde dev zam beklentisi: Sektör kaynakları açıkladı
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Ukrayna gerilimiyle birlikte artan döviz kuru ve petrol fiyatlarının akaryakıt ücretlerine de yansıyacağı belirtiliyor.

NTV'nin aktardığına göre, akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."


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