Benzin ve motorinde dev zam beklentisi: Sektör kaynakları açıkladı

25 Şubat 2022 Cuma, 09:45

Ukrayna gerilimiyle birlikte artan döviz kuru ve petrol fiyatlarının akaryakıt ücretlerine de yansıyacağı belirtiliyor.

NTV'nin aktardığına göre, akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."