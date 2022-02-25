Benzin ve motorinde dev zam beklentisi: Sektör kaynakları açıkladı
Akaryakıt ürünlerine dev zam bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin ve motorine gelecek zam en az 1.50 TL olacak.
Ukrayna gerilimiyle birlikte artan döviz kuru ve petrol fiyatlarının akaryakıt ücretlerine de yansıyacağı belirtiliyor.
NTV'nin aktardığına göre, akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir.
Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."
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