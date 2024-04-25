Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararını bekliyor. Yurt içi piyasa katılımcıları nisan ayı toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) hamle beklemiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 09:24
Gözler bugün açıklanacak 'faiz' kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Nisan ayı faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR? 

AA Finans Anketi: Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Bloomberg HT'nin faiz anketine göre de piyasa katılımcıları politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağını öngördü.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini 4. çeyrekte gerçekleştireceğini belirtti. Ekonomistler, 4. çeyrekte faizin 250 baz puan düşürülerek yüzde 47,5'e düşürülmesini bekliyor.

YABANCI UZMANLAR BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejisti Christian Wietoska tarafından hazırlanan notta nisan toplantısında TCMB'nin faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı öngörüldü.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir." dedi.


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