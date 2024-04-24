ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan faiz eleştirisi: 'Ne enflasyon düştü ne de sermaye geldi'

Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:10

Güncelleme: 24.04.2024 - 13:10

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Nisan ayı Meclis toplantısında güncel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ardıç, enflasyonun düşürülmesi ve belirsizliklerin giderilmesi için politika faiz artışına razı olduklarını ancak gelinen noktada enflasyonun düşmediği gibi yabancı sermayenin de gelmediğini söyledi.

Ekonomim'in haberine göre, enflasyon muhasebesinin bir varlık vergisine dönüşeceği uyarısında bulunan Ardıç, parasal sıkılaştırma politikalarından da beklenen sonucun alınamadığını kaydetti.

"ENFLASYON VERGİSİ MALİYET OLUŞTURACAK"

İşletmelerin özkaynağı yetersiz olduğu için dış kaynağa ihtiyacı olduğunu söyleyen Ardıç, buna karşılık borçlanma suretiyle aktiflerdeki artış üzerinden enflasyon vergisi ödemek zorunda bırakıldıklarını bildirdi. Enflasyon muhasebesini kast ederek alınacak bu verginin özü itibarıyla bir varlık vergisine dönüşeceğine dikkat çeken Ardıç, “Ticarete konu olmayan ancak aktifte yer alan bir varlığın, enflasyon nedeniyle artan değerinin vergilendirilmesi, biz sanayicilere ilave bir maliyet getirecektir” dedi.

Ardıç, enflasyon düzeltmesinin 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde de vergisiz uygulanmasını istedi.

"VİZE SORUNU FİNANSMAN SORUNUNUN ÖNÜNE GEÇTİ"

Birçok sanayicinin vize alamadığı için ihracatta sıkıntı yaşandığına işaret eden Ardıç, 305 milyar dolarlık ihracat hedefini hatırlatarak, “Sanayici yeni pazarlara açılamadan, fuarlarda ürünü sergileyemeyip pazarlayamadan bu hedefe nasıl ulaşılması bekleniyor. Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti” şeklinde konuştu.

"YÜKSEK FAİZ SERMAYE ÇEKMİYOR, ENFLASYONU DA OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Mevcut durumda döviz talebini de karşılamak için uygulanan yüksek faiz seviyesinin, yabancı sermayeyi çekmediği gibi enflasyon dinamikleri üzerinde de olumsuz bir etkiye neden olduğunu vurgulayan Ardıç, “Yabancı yatırım, özellikle de doğrudan yatırımlar için; beklentilerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve güvenin yeniden tesis edilmesi çok önemlidir” dedi.

Mevcut politikanın eşgüdümlü ve yapısal reformlarla da desteklenerek uygulanmasıyla birlikte dış sermaye girişlerinin hızlanabileceğini dile getiren Seyit Ardıç, “İstikrarlı kur ve düşük enflasyon ortamının oluşması uzun vadeli yabancı sermaye girişleri için kritik önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

İşsizliğin tek haneye gelmesinin önemli olduğunu belirten Ardıç, buna karşılık üretilen beşeri sermayenin doğru kullanılamadığını dile getirdi. Seyit Ardıç, Türkiye’nin üniversiteye gidilmeyince cahil kalınacağına inanan tek ülke olduğunu belirtti.