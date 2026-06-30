Gözler enflasyon ve faiz kararlarında: Türkiye ekonomisini temmuzda ne bekliyor?

Türkiye’nin ekonomi gündemi, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 23 Temmuz’da duyuracağı faiz kararına çevrildi. Temmuz ayında veri akışının yoğun olması bekleniyor.

DIŞ TİCARET VE ENFLASYON VERİLERİ 3 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek toplantıda haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayacak. Böylece ocak-haziran dönemine ait ihracat ve ithalat verileri de netleşecek.

Bolat, mayısta ihracatın yüzde 9,3 azalışla 22,5 milyar dolar olduğunu, günlük ortalama ihracatın ise 1,3 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aynı gün haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Verilerin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı da netleşecek ve memur maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Mayısta TÜFE aylık yüzde 1,71, Yİ-ÜFE yüzde 2,75 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,61, yurtiçi üretici fiyatlarında ise yüzde 28,93 olarak kaydedilmişti.

SANAYİ ÜRETİMİ VE ÖDEMELER DENGESİ TAKİP EDİLECEK

TÜİK, 10 Temmuz’da mayıs ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks nisanda aylık yüzde 3,7, yıllık yüzde 6 artış göstermişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Temmuz’da mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımlayacak. Nisanda cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari dengede 319 milyon dolar fazla oluşmuştu.

BÜTÇE VE REEL SEKTÖR VERİLERİ AÇIKLANACAK

TÜİK, 16 Temmuz’da mayıs ayı hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak. Aynı gün haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise haziran ayı bütçe uygulama sonuçlarını 16 Temmuz’da paylaşacak. Mayısta merkezi yönetim bütçesi 298,2 milyar lira açık vermişti.

TÜİK ayrıca 17 Temmuz’da mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri ile haziran ayı konut, iş yeri ve motorlu kara taşıtı satış verilerini açıklayacak.

DIŞ FİYATLAR VE TARIM VERİLERİ YAYIMLANACAK

TÜİK, 20 Temmuz’da haziran ayı yurtdışı üretici fiyat endeksi ile mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksini duyuracak.

TURİZM VE TÜKETİCİ GÜVENİ VERİLERİ ÖNE ÇIKACAK

TÜİK, 22 Temmuz’da yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurtiçi turizm verilerini açıklayacak. 31 Temmuz’da ise ikinci çeyrek turizm istatistikleri yayımlanacak. İlk çeyrekte turizm gelirleri yüzde 4,2 artarak 9,9 milyar dolar seviyesine çıkmıştı.

Tüketici güven endeksi 23 Temmuz’da açıklanacak. Haziran ayında endeks 87,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK ayrıca 30 Temmuz’da haziran ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyu ile paylaşacak.

FAİZ KARARINA PİYASALAR ODAKLANDI

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayında toplantı planlanmaması nedeniyle piyasaların odağında temmuz ayı faiz kararı yer alacak.

Son toplantıda politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutulmuştu. Açıklamada enflasyondaki seyre ilişkin değerlendirmeler yer almıştı.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER TAKVİMİ YOĞUNLAŞACAK

Yılın ikinci yarısında Türkiye’nin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31), Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve 77. Uluslararası Uzay Kongresi gibi önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu gelişmelerin ekonomi ajandasında da etkili olması öngörülüyor.