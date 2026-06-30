HSBC'den 'acı verici' dolar tahmini: 2027'nin ilk yarısına kadar sürebilir

HSBC Holdings, yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmesinde ABD Doları'ndaki sert yükselişin piyasalarda en olası “sorunlu işlem” senaryolarından biri haline gelebileceğini bildirdi.

Banka, doların 2027’nin ilk yarısına kadar kademeli bir güçlenme eğiliminde olacağını öngörürken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasaların fiyatlamalarına kıyasla daha sıkı para politikasına yönelebileceği ve jeopolitik risklerin yeniden artabileceği durumlarda bu yükselişin “patlayıcı” bir karakter kazanabileceği uyarısını yaptı.

HSBC değerlendirmesinde, Fed’in haziran toplantısında enflasyon odağını sürdürmesi ve ileri yönlendirme yapmaktan kaçınmasının piyasalarda faiz beklentilerini yeniden şekillendirdiği belirtildi. Bu durumun, yatırımcıların yeniden faiz farklarına odaklanmasına yol açtığı ve doların son iki haftada başlıca para birimlerine karşı değer kazanmasını desteklediği ifade edildi.

'DAHA GÜÇLÜ DOLAR ACI VERİCİ OLABİLİR'

HSBC analistleri Paul Mackel ve ekibi, “Daha güçlü bir dolar piyasalar için acı verici olabilir ancak döviz piyasasındaki asıl ‘sorunlu işlem’ (pain trade) senaryosunun doların çok daha sert bir yükseliş yaşaması olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.