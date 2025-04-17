Gözler Merkez Bankası faiz kararında: Uzmanların tahminleri ne yönde?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:57

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:57

Ekonomide gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu, bugün Fatih Karahan başkanlığında toplanacak ve Nisan ayına ait faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak. Uzmanlar, bankanın politika faizini sabit tutacağı yönünde beklentilerde bulunuyor. Merkez Bankası, 6 Mart’taki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek, oranı yüzde 45’ten yüzde 42,5’a çekmişti. Ardından 20 Mart’ta sürpriz bir ara toplantı yaparak, borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmişti.

Faiz kararının yanı sıra, açıklanacak karar metninde enflasyon gelişmeleri ve politika duruşu hakkında verilecek mesajlar da dikkatle izlenecek. Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu 22 Mayıs’ta açıklayacak. Bir sonraki faiz kararı ise 19 Haziran’da duyurulacak.

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

Morgan Stanley analistleri, toplantı öncesinde "şahin bir sürpriz" olabileceğini öngörerek, Merkez Bankası'nın faiz artışı ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma gibi adımlar atabileceğini belirtti. AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan 21 ekonomistten 19'u faizin sabit kalacağını tahmin ederken, sadece 2 ekonomist faiz artışı bekliyor. Beklentilerin medyanı yüzde 42,5 seviyesinde oluştu. ForInvest anketinde ise 22 katılımcının 18’i faizin değişmeyeceğini öngörürken, diğer katılımcılar ise 250 ile 350 baz puanlık artış beklediklerini ifade etti.