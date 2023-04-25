Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (25 Nisan 2023)

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:05

Güncelleme: 25.04.2023 - 11:06

Altın, yatırımcıların bu hafta yayımlanacak ve Fed’in para politikası rotasını yönlendirmeye yardımcı olacak bazı ABD ekonomik verileri beklemesiyle tahvil getirilerindeki düşüş ve dolardaki zayıflık üzerine değer kazandı.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla 1.241 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1.247 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,25 değer kazancıyla 1.995 dolara yükseldi.

Analistler, küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanmasının tahvil talebini arttırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda da faiz artışına gidebileceği öngörülerinin önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.

Analistler, Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 85 seviyesinde bulunduğunu aktararak, ABD'de açıklanacak konut piyasasına ilişkin verilerin ekonomik aktiviteye yönelik daha net sinyaller vermesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.