Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 13 Temmuz 2023 altın fiyatları…

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:39

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:39

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisinde yumuşak iniş yapılabileceği ihtimallerini öne çıkarmaya devam ediyor.



Altının gram fiyatı, saat 09.32 itibarıyla 1.652 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.718 lira, Cumhuriyet altını da 10.821 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın dün yüzde 1,3 ile 8 Haziran'dan bu yana en güçlü artışını ortaya koyarken, yeni günde önceki kapanışa paralel 1.962 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Dolar endeksi ise düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak 100,4 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı da arzın talebin altında kalacağı endişeleri ve ABD'de resesyon korkularının azalmasıyla 80,3 dolar ile 28 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, dün 441 baz puana indi.















