Gramajı düşürüldü, fiyatı artırıldı! O ilde ekmeğe zam geldi

Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan gramajı indilirken fiyatına da zam geldi.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 16:47
Gramajı düşürüldü, fiyatı artırıldı! O ilde ekmeğe zam geldi
Abone Ol google-news

Balıkesir’de yeni yıl öncesi 7,50 kuruştan satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi.

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmekte fiyat ve gramaj güncellemesine gitti. 210 gramlık ekmeğin gramajı 200’e indirilirken, fiyatı da 8 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların bugün itibariyle geçerli olduğu duyuruldu.


İlgili Haberler

Ekmek fiyatlarından şikayet etmişti! İstanbul Valisi Gül: 882 fırınla ilgili tutanağı bakanlığa bildirildi

Ekmek fiyatlarından şikayet etmişti! İstanbul Valisi Gül: 882 fırınla ilgili tutanağı bakanlığa bildirildi
Karara uymadılar... İzmir'de ekmek ve simide gayriresmi zam!

Karara uymadılar... İzmir'de ekmek ve simide gayriresmi zam!
Erdoğan'ın ardından İstanbul Valisi de isyan etti: 9-10 TL'ye ekmek satışı yapılıyor!

Erdoğan'ın ardından İstanbul Valisi de isyan etti: 9-10 TL'ye ekmek satışı yapılıyor!

En Çok Okunan Haberler