Karara uymadılar... İzmir'de ekmek ve simide gayriresmi zam!

İzmir'de fırıncılar ekmek ve simiti zamlı olarak satmaya başladı. Odaların kararına uymayan fırıncıların ekmeği 10 TL’den, gevreği ise 12 TL’den satmaya başladığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:35
Karara uymadılar... İzmir'de ekmek ve simide gayriresmi zam!
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İzmir'de simit ve ekmeğe gayriresmi zam geldi.

İzmir Fırıncılar Odası ve İzmir Ticaret Odası’nın 200 gram ekmek fiyatını 7 TL'den belirlemesine rağmen bazı fırınların karara uymadığı belirtildi.

Ege'de Son Söz sitesinden Ozan Ekiz'in haberine göre, karara uymayan fırıncılar ekmeği 10 TL’den, gevreği ise 12 TL’den satmaya başladı.

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası ise gevreği 10 TL’den satma kararı almıştı.

FİİLİ ZAM İÇİN SEBEP GÖSTERİLDİ

Kent merkezinde bazı fırınların 200 gram ekmeği 10 TL’den sattığı belirtildi. Ekmeğin satış yerlerine fırınlardan 5,5 TL’den geldiği ve ekmek satan yerlerin fiili zammı yapabilmesi için çok büyük kira ve fatura giderleri gerektirdiği belirtildi.

Bazı fırınların simidi ise 12 TL'ye sattığı ifade edildi.

İzmir'de yılbaşından sonra ekmek ve gevreğe resmi olarak zam gelmesi bekleniyor.


Ekmek Simit İzmir

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