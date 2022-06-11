Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (11 Haziran 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 904 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 400 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 603 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 56 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 904 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 400 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile ithal kömür ve yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 554 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 488 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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