Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (13 Temmuz 2022)

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:13

Türkiye'de dün günlük bazda 721 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 277 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 721 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 730 bin 277 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20.4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18.7 ile ithal kömür santralleri ve 16.5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 585 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 269 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.