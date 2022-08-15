Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (15 Ağustos 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 149 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 473 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

AA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:18
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (15 Ağustos 2022)
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Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 886 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 320 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 441 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 914 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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