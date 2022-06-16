Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (16 Haziran 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 280 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 450 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 770 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 895 bin 177 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 280 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 18,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,8 ile doğalgaz ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 629 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 733 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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