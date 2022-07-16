Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (16 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 844 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 34 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 760 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 636 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 844 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 34 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve 18 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 246 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 413 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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