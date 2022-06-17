Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 975 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 930 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 994 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 905 bin 411 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 975 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 21,01 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile ithal kömür ve yüzde 14,5 ile doğal gaz santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 849 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 412 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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