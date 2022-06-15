Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (16 Haziran 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 640 lira, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,04 artarak 1 milyar 271 milyon 850 bin lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 640 lira, en düşük saat 12.00'de 1749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 243 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 251 lira 32 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 450 lira 1 kuruş, en düşük 1749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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