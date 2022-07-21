Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (21 Temmuz 2022)

21 Temmuz 2022 Perşembe, 11:20

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 183 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 655 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 5 bin 557 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 15 bin 613 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve 18,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 646 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 703 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.