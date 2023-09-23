Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 198 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 ile doğalgaz santralleri yer aldı.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 12:25
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Abone Ol google-news

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 671 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 426 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 198 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,9 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 78 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 133 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

 


Player Alanı
elektrik elektrik tüketimi Türkiye Elektrik İletim AŞ

İlgili Haberler

Fatura ödeyenler dikkat... Elektrik ve doğalgaza zam yolda! 'Çift haneli zam konuşuluyor'

Fatura ödeyenler dikkat... Elektrik ve doğalgaza zam yolda! 'Çift haneli zam konuşuluyor'
İsveçli otomobil üreticisi dizel üretimini bitiriyor: Sadece elektrikli araç üretecek!

İsveçli otomobil üreticisi dizel üretimini bitiriyor: Sadece elektrikli araç üretecek!
Türkiye'de kaç adet elektrikli araç şarj istasyonu var?

Türkiye'de kaç adet elektrikli araç şarj istasyonu var?

En Çok Okunan Haberler