Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (22 Ağustos 2022)

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:13

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 140 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 897 bin 796 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 140 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 122 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 464 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.