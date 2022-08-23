Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (23 Ağustos 2022)

23 Ağustos 2022 Salı, 10:05

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 24 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 378 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 24 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 378 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 44 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 291 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.