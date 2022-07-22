Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (22 Temmuz 2022)

22 Temmuz 2022 Cuma, 10:31

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 530 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 53 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 11 bin 461 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 21 bin 492 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve 13,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 523 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 554 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.