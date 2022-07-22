Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı ( 22 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 228 lira 61 kuruş, en düşük 1475 lira 49 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10.8 azalarak 1 milyar 278 milyon 943 bin 898 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 228 lira 61 kuruş, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 1475 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 427 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 422 lira 33 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 429 lira 40 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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