Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (27 Ağustos 2022)

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:20

Türkiye'de dün günlük bazda 996 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 214 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 996 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 214 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 998 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 942 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.