Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (27 Ağustos 2022)

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 147 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 58 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

AA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:20
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (27 Ağustos 2022)
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Türkiye'de dün günlük bazda 996 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 214 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 996 bin 270 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 214 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 998 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 942 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.


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