Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (27 Ağustos 2022)

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:37

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ve 20.00'de 3 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük saat 08.00'de 2 bin lira 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 786 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 799 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 695 lira olarak kayıtlara geçti.