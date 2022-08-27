Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (27 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,7 azalarak 1 milyar 212 milyon 921 bin 62 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00 ve 20.00'de 3 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük saat 08.00'de 2 bin lira 1 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 786 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 799 lira 26 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 695 lira olarak kayıtlara geçti.
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