Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (29 Mayıs 2022)

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:08

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 587 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 539 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 919 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 724 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.