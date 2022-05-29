Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (29 Mayıs 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 919 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 587 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 539 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 877 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 919 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 11 bin 724 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 548 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
- Manisa'da feci kaza: İki otomobil birbirine girdi
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı