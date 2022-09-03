Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (3 Ekim 2022)

03 Eylül 2022 Cumartesi, 10:09

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 733 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 73 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 733 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,1 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 870 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 530 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.