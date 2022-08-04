Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (4 Ağustos 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 63 bin 109 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 71 bin 609 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 191 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 343 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 63 bin 109 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 71 bin 609 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20.7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15.8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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