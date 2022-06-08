Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (8 Haziran2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 903 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 230 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 741 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 32 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.
Günlük bazda dün 903 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 230 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 12 bin 141 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 520 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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