Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (8 Temmuz 2022)

08 Temmuz 2022 Cuma, 10:23

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 825 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 962 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 825 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 424 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.