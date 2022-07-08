Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (8 Temmuz 2022)
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 448 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 82 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 825 megavatsaat oldu.
Günlük bazda dün 962 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 971 bin 825 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve 14,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Öte yandan, dün 9 bin 450 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 424 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti