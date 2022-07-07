Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (7 Temmuz 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 973 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 811 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 859 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 247 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 973 bin 143 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 982 bin 811 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 17,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile ithal kömür santralleri ve 16,4 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan dün 5 bin 759 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
- 'Başbakan Boris Johnson istifa edecek'
- Dolar bugün de hız kesmedi
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sağlıkçılar ayağa kalktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktoru katledip, intihar etti
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları