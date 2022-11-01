'Özelleştirme' emlak ofisine döndü
Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararlara göre mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Antalya Döşemealtı’ndaki 15 bin 878 metrekarelik taşınmaz 141 milyon liraya Bossas Yapı, Şeker Fabrikaları’na ait iki taşınmazdan Edirne Merkez’deki 3 bin metrekarelik olanı 24.5 milyon liraya Atlas İnşaat, Kırklareli Lüleburgaz’daki 6 bin 630 metrekarelik olanı 76.5 milyon liraya Erdal Alemdar, Eyüp Alemdar, Necmi İzer Ortak Girişim Grubu’na satıldı.
CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda ise yaşanan süreçle ilgili “Özelleştirme idaresi, emlak ofisine döndü” yorumu yapılırken, bu yılki 405 milyon dolarlık özelleştirmenin 346 milyon dolarlık kısmının gayrimenkul satışları olduğu belirtildi.
Özelleştirme İdaresi geçen yılın tümünde 183, bu yılın ilk dokuz ayında 114 taşınmazı sattı.
Rapora göre, Türkiye’de özelleştirmenin başladığı 1986 yılından 2002 yılına kadar olan 16 yıllık dönemde 170 milyon dolarlık taşınmaz satılırken, AKP 19 yılda 4 milyar 307 milyon dolarlık taşınmazı sattı.
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