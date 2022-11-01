'Özelleştirme' emlak ofisine döndü

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda ise yaşanan süreçle ilgili “Özelleştirme idaresi, emlak ofisine döndü” yorumu yapılırken, bu yılki 405 milyon dolarlık özelleştirmenin 346 milyon dolarlık kısmının gayrimenkul satışları olduğu belirtildi.

Özelleştirme İdaresi geçen yılın tümünde 183, bu yılın ilk dokuz ayında 114 taşınmazı sattı.

Rapora göre, Türkiye’de özelleştirmenin başladığı 1986 yılından 2002 yılına kadar olan 16 yıllık dönemde 170 milyon dolarlık taşınmaz satılırken, AKP 19 yılda 4 milyar 307 milyon dolarlık taşınmazı sattı.