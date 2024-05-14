Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi: 'İtibar etmeyiniz'

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:17

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atanacağı, Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu başkanlarının görevlerine son verileceğine yönelik iddialar gündemde yerini korurken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yalanlama geldi.

Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür.

Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."