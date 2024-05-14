Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi: 'İtibar etmeyiniz'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlığıyla bugün bir internet sitesinde yayınlanan haberle ilgili yalanlama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:17
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi: 'İtibar etmeyiniz'
Abone Ol google-news

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı olarak atanacağı, Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu başkanlarının görevlerine son verileceğine yönelik iddialar gündemde yerini korurken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yalanlama geldi.

Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür.

Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Hafize Gaye Erkan haberleri Mehmet Şimşek haberleri BDDK haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı haberleri

İlgili Haberler

Bakan Şimşek, Brüksel'e gitti

Bakan Şimşek, Brüksel'e gitti
Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası

Şimşek, Erdoğan'ı ikna etti: Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buna bile tahammülleri yok: Murat Kurum şakası AKM’den kovdurdu!

Buna bile tahammülleri yok: Murat Kurum şakası AKM’den kovdurdu!
Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'

Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!

Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!
Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'

Mehmet Şimşek'in açıkladığı 'tasarruf paketi'ne CHP'den ilk tepki: 'Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmek'
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu