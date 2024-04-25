Taksim tartışması devam ediyor... HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Yasağı Tartışmaları sürerken HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’in 1 Mayıs’ı her yıl ayrı bir ilde kutlama anlayışına uygun olarak bu yıl kitlesel olarak Kocaeli’nde kutlama kararı aldığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:57
Taksim tartışması devam ediyor... HAK-İŞ'ten 1 Mayıs kararı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kocaeli'de yapacakları 1 Mayıs kutlamalarında, çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden vergi, hayat pahalılığı ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gibi birçok konuyu gündeme getireceklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Konfederasyon Yönetim Kurulunun, her yıl kitlesel olarak ayrı bir ilde kutladıkları 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü bu yıl Kocaeli Seka Park'ta saat 13.00'te gerçekleştirme kararı aldığını belirtti.

Kitlesel olarak daha önce Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana, Erzurum, Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük, Ankara ve İstanbul Taksim'de 1 Mayıs'ı kutladıklarını anımsatan Arslan, "HAK-İŞ olarak bu yıl 1 Mayıs'ı coşkuyla, barış ve kardeşlik türküleriyle Kocaeli'de kutlayacağız. HAK-İŞ'in, Türkiye ekonomisi ve işçi hareketi açısından önemli bir il olan Kocaeli'de gerçekleştireceği 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarında Filistinli işçilerle dayanışma duygularımızı da dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ın, çalışma hayatının sorunlarını gündeme getirme açısından önemine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs'ta çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden olan vergiden hayat pahalılığına, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasına kadar pek çok konuyu gündeme getireceğiz. HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin bütün meydanlarını 1 Mayıs meydanı olarak görüyoruz. Kocaeli'de gerçekleştireceğimiz kitlesel 1 Mayıs kutlamalarının yanı sıra HAK-İŞ il başkanlıklarımız aracılığıyla bütün illerde etkinlikler düzenlenecek ve HAK-İŞ 1 Mayıs Bildirisi okunacak, taleplerimiz güçlü bir şekilde dile getirilecektir."

DİSK'TEN TAKSİM AÇIKLAMASI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili dün basın toplantısı düzenledi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Biz özellikle Taksim konusunda, hem de bugünde hocalarımızın da ifadesiyle hukuksal olarak ortada duran bir gerçeğe sahip çıkma kararlığındayız" dedi.


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